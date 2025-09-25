Siguen las demoras y cancelaciones en los trenes: funcionan a 30 km/h por segundo día consecutivo

Desde Trenes Argentinos advirtieron que los servicios vuelven a presentar demoras y cancelaciones desde las primeras horas del día.

Tren San Martín, trenes. Foto: Trenes Argentinos.

Hay nuevas complicaciones para viajar este jueves 25 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según comunicaron desde Trenes Argentinos, sigue la medida de fuerza que lleva a las formaciones a trasladarse a 30 kilómetros por hora, lo que lleva a que haya demora en los servicios.

Tren Roca. Foto: NA

Complicaciones para viajar en tren: las líneas afectadas

El gremio La Fraternidad lleva adelante esta medida desde el miércoles 24, por lo que se trata del segundo día de conflicto. Desde Trenes Argentinos advirtieron cuáles son las líneas que presentan demoras y probablemente cancelaciones en algunas horas.

Las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur presenta un cronograma con importantes demoras, producto de la velocidad tope de los trenes a 30 kilómetros por hora.

Línea Mitre Foto: NA

La línea Roca, mientras tanto, es la única que cumple con sus horarios habituales.

Cabe recordar que una medida de esta clase fue aplicada durante el 2024 en varias oportunidades.

Se estima que las personas que deban viajar tendrán que hacerlo con mayor tiempo de antelación.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

La Fraternidad indicó que la decisión tuvo que ver con “la falta de una propuesta superadora en paritarias, el deficiente servicio de la ART, considerado deplorable e insuficiente, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de acuerdos inconsultos, las diagramaciones e itinerarios, calificados como un desastre y sin apertura a sugerencias”.

Ya se encuentra operativo el tren que conecta Chascomús y Alejandro Korn

Desde Trenes Argentinos confirmaron en sus redes sociales el regreso de la formación que une Alejandro Korn con Chascomús, un servicio muy esperado por los usuarios de la región.

La Línea Roca volvió a detenerse en el municipio de Chascomús, con paradas intermedias en Jeppener, Altamirano y Gándara. Cabe mencionar que el servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriado.

El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de$1.120,00.