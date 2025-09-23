Trenes de larga distancia: 3 destinos de Buenos Aires para viajar por menos de $10.000

Trenes Argentinos tiene diversos destinos para elegir en sus servicios, con variedad de precios para todos los bolsillos.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El tren de larga distancia es una gran opción para las personas que desean recorrer el país, sin gastar grandes cifras. Además, la llegada de la primavera mejora las condiciones para viajar y hay destinos dentro de Buenos Aires para llegar por menos de $10.000.

En busca de realizar un viaje económico, desde la Ciudad de Buenos Aires se pueden llegar a puntos turísticos sin gastar mucho dinero. Tres ejemplos son Baradero, Ramallo y Mercedes, que tienen pasajes accesibles para todos los bolsillos.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Trenes de larga distancia: tres destinos en Buenos Aires para viajar por menos de $10.000

Baradero

Baradero forma parte del recorrido de larga distancia entre Buenos Aires y Rosario, que cuenta con una salida diaria: desde Retiro a las 19:30 y Rosario Norte a las 3:01.

Esta ciudad bonaerense es una de las 11 estaciones del recorrido, que también tiene a Campana, Zárate, Lima, San Pedro, Gdor. Castro, Ramallo, San Nicolás, Emp. Villa Constitución, Arroyo Seco, Rosario Sur y Rosario Norte. Baradero es la cuarta, partiendo desde Buenos Aires.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Los pasajes se pueden conseguir desde $5.580 hasta $7.110, dependiendo del día y la clase del boleto.

Ramallo

Ramallo es otra gran opción dentro de Buenos Aires para llegar por poco dinero. Como parte del servicio que une CABA con Córdoba, tiene dos salidas por semana desde Retiro y dos desde Córdoba.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, salen jueves y domingos desde las 15:45, mientras que el regreso se da martes y viernes desde las 21:13.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Ramallo está dentro del recorrido de 15 estaciones, que también tiene a Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.

Los precios para viajar en octubre 2025 se ubican entre $7.290 y $10.350, dependiendo del nivel del boleto.

Mercedes

Mercedes es la tercera opción para recorrer la PBA por una cifra pequeña. Como parte del servicio que conecta Buenos Aires con Bragado, hay tres servicios por semana que salen lunes, miércoles y viernes desde Once a las 18:35, mientras que el regreso se da lunes, miércoles y viernes a las 1:50.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

La ciudad está dentro del recorrido que tiene siete estaciones en total, como Haedo, Luján, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

De las tres opciones mencionadas, viajar a Mercedes es la más económica: los boletos están entre $3150 y $3780 para trasladarse en octubre y noviembre.