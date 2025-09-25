Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el clima

Este fenómeno, vinculado a la aparición de un centro de bajas presiones a nivel superficial, traerá consigo mayor inestabilidad para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires durante el inicio del fin de semana. El pronóstico extendido.

Alerta por ciclogénesis. Foto: NA.

El clima del fin de semana promete cambiar drásticamente ante la formación de una presión baja por vientos del noreste.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta acerca del arribo de estas tormentas que afectarán a diferentes localidades bonaerenses.

Las lluvias regresarán a Buenos Aires debido a un fuerte fenómeno meteorológico: una rápida ciclogénesis.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

De esta manera, se anticipa que el sábado estará marcado por lluvias y viento. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con precipitaciones que irán desde débiles hasta moderadas. Las temperaturas se mantendrán frescas, entre 13 y 18°C, y el viento soplará con intensidad variable.

Durante la mañana, el cielo alternará entre parcialmente nuboso y lluvia, con la mayor intensidad alrededor de las 9:00. Por la tarde, las lluvias se volverán más débiles, y recién hacia la noche el cielo se despejará, ofreciendo un alivio antes del cierre del día.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

Tras el paso del temporal, el domingo 28 se espera un marcado mejoramiento de las condiciones meteorológicas. El ingreso de aire frío y seco permitirá cielos despejados y vientos moderados del sudoeste, lo que favorecerá una jornada estable y sin precipitaciones.