Alerta por lluvias y vientos en Buenos Aires: hasta qué hora siguen las tormentas este sábado 27 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles acerca de las condiciones que se esperan a lo largo de la jornada. Las zonas más afectadas, en la nota.

Lluvias en el AMBA. Foto: NA

El pronóstico no falló: el sábado 27 de septiembre comenzó con importantes tormentas sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Como si fuera poco, a la lluvia se le agregaron fuertes vientos que complican aún más las condiciones, por lo que hay varias alertas vigentes.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan lluvias hasta la noche de este sábado en CABA. Además, habrá que padecer las ráfagas, que obligarán a tomar recaudos.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En detalle, el SMN apuntó que hay tormentas aisladas durante la mañana, donde se dará el peor momento de la jornada. Luego, pasarán a ser lluvias por la tarde, para finalmente estar mayormente nublado por la noche.

Como si fuera poco, el viento juega un papel muy importante este sábado 27. El pronóstico indicó que se esperan ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, para descender a vientos de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la noche.

Justamente, por este fenómeno se activó una alerta amarillo para la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual".

Alerta por vientos fuertes sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Recomendaciones ante un alerta amarillo por fuertes vientos

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por lluvias sobre Buenos Aires

Cabe mencionar que también hay un alerta vigente por lluvias para distintos puntos de Buenos Aires. El centro de la provincia fue advertido por el SMN con el color amarillo, ya que se darán precipitaciones intensas a lo largo de este sábado 27.

En este caso, el aviso corresponde a la mañana, donde se darán importantes lluvias. “El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, indicó en primer lugar.

Alerta por lluvias en Buenos Aires. Foto: SMN

Además, agregaron que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas”.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por lluvias