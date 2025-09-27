Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima en Buenos Aires

El día de hoy, Ciudad De Buenos Aires se prepara para un clima algo inusual. La mañana estará marcada por un cielo parcialmente nuboso que permitirá algunos destellos de sol. Las temperaturas estarán oscilando entre los 8.6°C en las primeras horas y se espera que lleguen a 16°C en el transcurso del día. Si bien no hay precipitaciones previstas, la humedad alcanzará un significativo 78%, lo cual contribuirá a la sensación de frescura matinal. Los vientos desde el noroeste, con velocidades de hasta 8 km/h, traerán una suave brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el clima permanecerá dominado por nubes dispersas aunque sin humedad aparente que sugiera lluvia. La máxima estipulada se mantiene en el orden de los 16°C, y la atmósfera continuará libre de lluvias. La humedad se atenúa un poco pero sigue presente, lo que la hará agradable para aquellos que disfruten del aire fresco. El sol se despedirá en el horizonte a las 17:50, dando paso a una noche tranquila y bastante despejada. Las velocidades de los vientos se minimizarán, aportando así una atmósfera de calma para los residentes y visitantes de la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de septiembre de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el amanecer de este sábado se señala a las 7:57. El día avanzará hasta la puesta del sol que será a las 17:50, oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, siempre considerando las condiciones descritas. Se recomienda estar atento a los cambios bruscos que puedan presentarse al caer la noche.