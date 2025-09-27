Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Cómo estará el clima en Santa Cruz esta mañana

En la mañana de hoy, Santa Cruz experimentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de alrededor de 4.7°C. No se prevé precipitaciones según las últimas estimaciones meteorológicas, haciendo que la probabilidad de lluvia sea baja. La humedad en el ambiente se mantendrá alta, lo cual es característico de la región. Además, se pronostican vientos del noreste que alcanzarán velocidades máximas de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán bastante similares, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que podrían llegar hasta los 40.5°C como máximo. El viento persistirá proveniente mayoritariamente del noreste, con velocidades que rondarán los 35 km/h. La humedad ambiental continuará alta, así que se recomienda mantenerse hidratado durante todo el día.