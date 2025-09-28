¿Va a seguir lloviendo?: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que se espera otra vez con buenas condiciones del clima.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

La primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores vuelve a tener buenas condiciones tras el sábado de lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 22 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

La nueva semana inicia con un lunes que se presentaría con cielo parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado en la tarde y ligeramente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 22 grados.

Para el martes, en la continuidad de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 13 y 23 grados.