¿Va a seguir lloviendo?: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre en Buenos Aires
La primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores vuelve a tener buenas condiciones tras el sábado de lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 22 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
La nueva semana inicia con un lunes que se presentaría con cielo parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado en la tarde y ligeramente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 22 grados.
Para el martes, en la continuidad de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 13 y 23 grados.