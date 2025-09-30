Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima Buenos Aires

Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará mayormente con cielos parcialmente nubosos por la mañana. Las temperaturas irán desde una mínima de 5.6°C hasta una máxima de 15.7°C durante el día. No se espera precipitación significativa, y la humedad estará rondando el 92%. Los vientos, provenientes del sureste, alcanzarán velocidades de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con nubes parciales, pero sin señales de lluvia. La temperatura descenderá ligeramente por la noche, sin llegar a niveles muy fríos. El viento, sin embargo, podría intensificarse un poco, manteniéndose alrededor de los 10 km/h con algunas ráfagas ocasionales. Es un día ideal para aquellas actividades al aire libre sin exposición prolongada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Dado lo cambiante de las temperaturas, se recomienda llevar una capa extra de ropa por si las temperaturas disminuyen al caer la tarde.

Para quienes desean observar el cielo, el amanecer será a las 8:05, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:52, ofreciendo ocasión para disfrutar magníficas vistas sin excesiva luz.