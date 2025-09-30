Se vende Burger King: la dueña de la cadena de hamburgueserías en Argentina busca compradores

La intención de venta forma parte de una desinversión que la compañía lleva a cabo haciendo a nivel regional, la cual también incluye el negocio en México y Chile.

Burger King. Foto: Unsplash

El grupo mexicano Alsea informó que busca desprenderse de la operación de la cadena de hamburgueserías estadounidense Burger King en Argentina.

La intención de venta forma parte de una desinversión que la compañía lleva a cabo haciendo a nivel regional, la cual también incluye el negocio en México y Chile.

Burger King. Foto: Unsplash

El año pasado, Alsea había vendido la operación española de la cadena al fondo inglés Cinven. Ahora la empresa le otorgó mandato para encontrar comprador al BBVA, que ya empezó a contactar posibles candidatos.

Con más de 100 locales, Burger King es la tercera cadena de hamburgueserías con más presencia en la Argentina, por detrás de la también estadounidense McDonald’s y la local Mostaza.

Su venta no significaría una salida de Alsea del país, ya que la empresa seguirá con la operación local de Starbucks.

Burger King. Foto: Redes.

Burger King en Argentina

La cadena llegó a la Argentina en 1989, cuando inauguró su primer local en la esquina de Cabildo y Olazábal, en el barrio de Belgrano.

Desde 2006, la franquicia en el país está en manos del grupo mexicano Alsea. En la actualidad, cuenta con 118 restaurantes en 11 distritos.