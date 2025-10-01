Fin de las clases 2025: cuándo termina el ciclo escolar en Buenos Aires y CABA

Este año el Consejo Federal de Educación (CFE) resolvió garantizar un mínimo de 190 días de clases efectivas en todo el territorio argentino. Cuándo terminan las clases en cada provincia.

Cuándo finaliza el ciclo escolar en 2025. Foto: NA (Daniel Vides)

Según el calendario escolar definido por la Secretaría de Educación de la Nación, el inicio y la finalización del ciclo lectivo 2025 dependen de cada jurisdicción del país.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ciclo concluirá el 19 de diciembre, mientras que en la Provincia finalizará el 22 de diciembre.

Cuándo finaliza el ciclo escolar en 2025

De acuerdo con la información oficial, las fechas exactas de finalización son las siguientes:

12 de diciembre: Catamarca, Jujuy, Santa Fe.

18 de diciembre: Santa Cruz.

19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires , Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones, Salta.

26 de diciembre: La Pampa.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre