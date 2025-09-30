Fin del ciclo escolar 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

El término del ciclo escolar de este año finalizará entre el 12 y 26 de diciembre, depende de cada provincia.

¿Cuándo finalizan las clases en 2025? Foto: NA (Nicolás Celaya)

De acuerdo con el calendario escolar fijado por la Secretaría de Educación de la Nación, el inicio y cierre del ciclo lectivo 2025 varía en cada distrito del país. Para este año, el Consejo Federal de Educación (CFE) estableció un mínimo de 190 días efectivos de clases en todo el territorio argentino.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el fin de las clases está dispuesto para el 19 de diciembre. Por su parte, para la Provincia será el 22 de diciembre.

De acuerdo con la información oficial, las fechas exactas de finalización son las siguientes:

12 de diciembre : Catamarca, Jujuy, Santa Fe.

18 de diciembre: Santa Cruz.

19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones, Salta.

26 de diciembre: La Pampa.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre