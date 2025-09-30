Fin del ciclo escolar 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia
El término del ciclo escolar de este año finalizará entre el 12 y 26 de diciembre, depende de cada provincia.
De acuerdo con el calendario escolar fijado por la Secretaría de Educación de la Nación, el inicio y cierre del ciclo lectivo 2025 varía en cada distrito del país. Para este año, el Consejo Federal de Educación (CFE) estableció un mínimo de 190 días efectivos de clases en todo el territorio argentino.
Para la Ciudad de Buenos Aires, el fin de las clases está dispuesto para el 19 de diciembre. Por su parte, para la Provincia será el 22 de diciembre.
Cuándo finalizan las clases en 2025
De acuerdo con la información oficial, las fechas exactas de finalización son las siguientes:
- 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy, Santa Fe.
- 18 de diciembre: Santa Cruz.
- 19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.
- 22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones, Salta.
- 26 de diciembre: La Pampa.
¿Qué feriados quedan en 2025?
Octubre
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)
Diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)