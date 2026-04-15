Terror en una escuela de La Plata tras un mensaje intimidatorio:

Terror en una escuela de La Plata. Foto: Pixabay

Un mensaje intimidatorio en una de las paredes de la Escuela N°26 de Villa Elisa generó preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5. El escrito fue realizado este martes 14 de abril y una fuente, que solicitó resguardo de su identidad, dio a conocer la imagen de la amenaza hecha con corrector blanco a la Agencia Noticias Argentinas. “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, se lee en una pared de fondo amarillo.

El mensaje intimidatorio en una escuela de La Plata. Foto: NA.

La situación encendió las alarmas en la comunidad educativa y a media mañana del miércoles 15 de abril, el equipo directivo se reunió para coordinar acciones y tratar la problemática. Hasta el momento, se desconoce quién fue el autor del mensaje y los padres piden explicaciones, mientras que hubo alumnos que manifestaron tener miedo ante el escenario tenso que se vive en el lugar.

“Gritó ‘sorpresa’”: una alumna reveló la secuencia que terminó con un adolescente asesinado en un colegio de Santa Fe

Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando, el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

Izquierda: atacante /Tiroteo en una escuela de Santa Fe. Derecha: víctima. Foto: Agencia NA (policía)

“Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años. “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante. Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.