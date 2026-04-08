El atacante en el colegio de Santa Fe. Foto: redes sociales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó en conferencia de prensa que, tras el crimen escolar de Ian Cabrera en San Cristóbal, se logró detectar la presencia de culturas subdigitales en la Argentina ligadas a conductas violentas y que no están relacionadas con el bullying.

“Este caso pone en evidencia que no es aislado, que no está ligado al bullying, sino que estamos frente a la presencia de culturas subdigitales en las que jóvenes, niños y adolescentes integran y que tienen que ver con el estudio y análisis de asesinatos y tiroteos masivos, las cuales se denominan TCC, y que tienen pautas de conductas misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos”, explicó Monteoliva.

La funcionaria, quien se encontraba junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, informó que con el análisis exhaustivo de la Policía Federal y el FBI se detectaron en los últimos dos años 15 casos y cuatro que están en análisis que hacen referencia de la presencia de este tipo de culturas violentas.

Despidieron al alumno de 13 años que fue asesinado por un compañero en Santa Fe. Foto: Gentileza Aire de Santa Fe

Qué investigaron desde el Ministerio Público de Acusación

Luego, tomó la palabra Pullaro, quien habló sobre la causa y los inicios de la misma: “En principio parecía ser que Gino C. tuvo un brote psicótico, después que era por bullying, pero inmediatamente el Ministerio Público de Acusación logró investigar, con los elementos digitales, que tenían relación con estos grupos internacionales”.

Además, señaló que estos actos “trascienden las fronteras de la provincia y de la Argentina” y que se está trabajando detrás de una pista internacional.

“Esto nos ubica en otro lugar, porque ya no tienen que ver con lo que pasa en una comunidad, escuela, provincia o país, si no que tiene que ver con la pertenencia a una subcultura internacional”, expuso.

Ian Cabrera, el adolescente asesinado en una escuela de Santa Fe. Foto: MinutoUno

Por último, habló el jefe del departamento de Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, quien comentó que en un principio “hicimos un barrido de las redes sociales, luego dos allanamientos en el domicilio del menor, después una reconstrucción en el ámbito escolar y un análisis sobre la copia forense del teléfono del acusado”.

“De ese análisis empezamos a observar la vinculación de este menor, con otro, quien fue detenido como estrecho colaborador”, indicó.

“En principio, estas personas lo que hacen es una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales. Se origina en el año 1999, a fines del año de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine en Colorado, donde 2 tiradores activos matan a otros 12 menores estudiantes, 2 profesores, para luego suicidarse”, detalló.

A su vez, como Monteoliva, destacó que “este caso no es aislado, es algo que venimos trabajando desde hace dos años, pero nunca ocurrió un hecho como el que aconteció”.