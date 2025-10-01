Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Meteorología

Pronóstico del tiempo en la mañana

En la mañana, Ciudad de Buenos Aires tendrá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas comienzando en 8.6°C. A medida que avance el día, se prevé una leve tendencia a despejarse, pero el clima continuará siendo inestable. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h desde el noreste, alcanzando una humedad de 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con un marcado descenso de la temperatura a partir de la puesta del sol. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 16°C hacia el mediodía. El viento puede aumentar su intensidad con ráfagas de hasta 12 km/h. Durante la noche, la sensación térmica será de mayor frescura y el riesgo de precipitaciones será bajo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de octubre de 2025

El sol saldrá en Buenos Aires a las 7:57 AM y se pondrá a las 5:50 PM, marcando así un día con más de diez horas de claridad.