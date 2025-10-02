Alerta por tormentas en Buenos Aires para el fin de semana: las localidades afectadas por las fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se esperan fenómenos que pueden estar acompañados de vientos y hasta granizo.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

El fin de semana se acerca y el pronóstico advierte por fenómenos que impactarán sobre Buenos Aires y otros puntos del país. En este marco, se activó una alerta amarilla por tormentas, por lo que se esperan fuertes lluvias que pueden complicar los planes realizados previamente.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se activó una alerta amarilla por tormentas para el sábado 4 de octubre, que afecta a distintas localidades de Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El informe del SMN detalla que el sur de Córdoba y el norte de La Pampa también forman parte de la advertencia por fuertes lluvias.

Alerta por tormentas en Buenos Aires: qué localidades están afectadas

Con respecto a Buenos Aires, las zonas afectadas son el oeste y centro de la provincia y gran parte de la Costa Atlántica. Por ejemplo, sitios como Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell y Tres Arroyos están dentro de las zonas afectadas.

Alerta por tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

En el centro de la provincia, Olavarría, Azul, Bolívar, Laprida y Tapalque son algunos de los que están dentro de la alerta amarilla. En el oeste, General Villegas, Pehuajo, Trenque Lauquen, Guamini, Carlos Tejedor y Salliqueló son algunos de los puntos bajo alerta por tormentas.

“El área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas”, detalla el texto difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente”.

A preparar el paragua Foto: NA

Las tormentas llegarían a Buenos Aires durante el sábado 4 por la tarde, por lo que distintos planes del fin de semana pueden verse afectados.

Cabe recordar que la alerta amarilla representa la aparición de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según detalla el sitio del SMN.

Alerta por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del Servicio Meteorológico