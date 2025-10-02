Alerta amarilla por tormentas y ráfagas de viento de más de 90km: qué día llegarán y cuáles serán las zonas afectadas del país

Este tipo de alerta significa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. El SMN también aclaró la fecha que vuelven las lluvias al AMBA.

Las tormentas y ráfagas de viento afectarán a la Argentina en octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la presencia de severas tormentas y ráfagas de viento en diferentes zonas de la Argentina.

El SMN detalló que la alerta amarilla afectará a la provincia de Chubut, situada en el sur del país, por la presencia de fuertes tormentas que impactarán el viernes 3 de octubre.

El SMN detalló que la alerta amarilla afectará a la provincia de Chubut. Foto: Unsplash.

Las lluvias se darán principalmente en la zona oeste de la provincia y comenzarán en horas de la madrugada. Asimismo, se extenderán durante toda la jornada y podrían mantenerse hacia el fin de semana.

Por su parte, las fuertes tormentas se darán en las siguientes zonas: Cordillera de Cushamen; Cordillera de Futaleufú; Cordillera de Languiñeo; Cordillera de Río Senguer y Cordillera de Tehuelches.

Las tres provincias afectadas por la alerta amarilla

Chubut : Este de Mártires, Este de Telsen, Gaiman, Meseta de Biedma, Meseta de Florentino Ameghino, Meseta de Rawson, Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo, Meseta de Tehuelches, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Tehuelches.

Santa Cruz : Cordillera de Güer Aike, Cordillera de Lago Argentino, Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike, Meseta de Lago Argentino.

Tierra del Fuego: Costa de Ushuaia, Zona no costera Río Grande, Zona no costera de Ushuaia.

¿Qué son las alertas meteorológicas y qué significa cada una de ellas?

Las diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Alerta meteorológica Verde : tranquilidad. No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Alerta meteorológica Amarilla : posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta meteorológica Naranja : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta meteorológica Roja: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

¿Cuándo vuelven las lluvias al AMBA?

El SMN informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará nuevas tormentas durante el primer fin de semana de octubre.

Según precisó el organismo climático, las lluvias se darán el sábado 4 de octubre durante la tarde/noche. Por su parte, las temperaturas tendrán una elevada suba que tocará los 28° durante la jornada.