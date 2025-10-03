Antes del verano 2026: mejora la asistencia vial en una reconocida autopista de Buenos Aires

Una de las autopistas más transitadas de Argentina tendrá una mejora en sus flotas para asistencia vial. Los detalles.

En la presentación, estuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. Foto: AUBASA

Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) reforzará su flota y habrá nuevos móviles para mejorar la asistencia vial. La noticia se dio a conocer el viernes 3 de octubre y fuentes oficiales comunicaron los detalles acerca de este nuevo mejoramiento de cara a la temporada de verano 2026.

La empresa incorporó unidades 0 kilómetro con el objetivo de reforzar los servicios de seguridad, señalización y obras en rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires.

“Esto devuelve en obras y mejores servicios el esfuerzo que hacen las y los usuarios al pagar el peaje”, expresó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, dijo que esta implementación representa un 30% de la flota automotor y permitirá optimizar tareas de señalización, iluminación, mantenimiento y asistencia en la Autopista Buenos Aires - La Plata y el Corredor del Atlántico.

La nueva flota que incorporó AUBASA