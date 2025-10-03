Antes del verano 2026: mejora la asistencia vial en una reconocida autopista de Buenos Aires
Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) reforzará su flota y habrá nuevos móviles para mejorar la asistencia vial. La noticia se dio a conocer el viernes 3 de octubre y fuentes oficiales comunicaron los detalles acerca de este nuevo mejoramiento de cara a la temporada de verano 2026.
La empresa incorporó unidades 0 kilómetro con el objetivo de reforzar los servicios de seguridad, señalización y obras en rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires.
“Esto devuelve en obras y mejores servicios el esfuerzo que hacen las y los usuarios al pagar el peaje”, expresó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, dijo que esta implementación representa un 30% de la flota automotor y permitirá optimizar tareas de señalización, iluminación, mantenimiento y asistencia en la Autopista Buenos Aires - La Plata y el Corredor del Atlántico.
La nueva flota que incorporó AUBASA
- 12 Pick ups Toyota Hilux doble cabina
- 9 camiones Iveco Daily 70-170 DC
- 5 vehículos utilitarios Peugeot Partner
- 1 minibús Toyota Hiace