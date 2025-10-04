La postal más hermosa de CABA: la historia de cómo los jacarandás revolucionaron la primavera en la capital Argentina

Los días de sol y calor abren paso a una de las imágenes más esperadas en la Ciudad. Quién fue el ideólogo de este proyecto que enamora a porteños y turistas.

La llegada del jacarandá a Buenos Aires Foto: buenosaires.gob

Al pensar en la primavera y los días de calor en Buenos Aires, es imposible no asociarlo con una de las postales más hermosas de la capital: los jacarandás que visten algunas de las avenidas más importantes.

Esto que parece una tradición, no empezó con la Revolución de Mayo, ni mucho menos, fue un francés quien tuvo la idea de plantarlos para cambiar por completo la geografía de una de las ciudades más importantes de Sudamérica. Historia, olores y colores de una fiesta de la naturaleza.

Un árbol que se encuentra en áreas subtropicales, como Argentina, Brasil y Sudáfrica Foto: Instagram @buenosaires.ar

La llegada del jacarandá a Buenos Aires

Para empezar es importante de definirlo, hablamos de un árbol que se encuentra en áreas subtropicales, como Argentina, Brasil y Sudáfrica. Pueden ser de color celeste, violáceo y lila, ofreciendo un bellísimo espectáculo cuando las flores caen y dejan un colorido paisaje natural.

Después de que Domingo Sarmiento impulsara el arbolado en general y el plátano en particular, en 1891, el arquitecto y paisajista francés Carlos Thays fue nombrado como Director de Parques y Paseos. Tenía a cargo el “Plan Europeo de Arbolado”, llevando a que se plantaran tilos, paraísos y, de nuevo, plátanos.

En un viaje al Norte argentino, podríamos decir que Thays se enamoró a primera vista al descubrir el jacarandá Foto: Instagram @buenosaires.ar

Thays llegó a la Argentina a los 40 años, contratado para diseñar el Parque Sarmiento, en Córdoba. Por su gran trabajo se instaló en Buenos Aires, siendo responsable de los grandes espacios verdes de la ciudad porteña: los parques Lezama, Centenario, Barrancas de Belgrano, Patricios, Chacabuco, y la Plaza de Mayo, así como las plazas del Congreso, entre otras. También trabajó en Mar del Plata, Paraná, Rosario, Salta y otras ciudades.

Carlos Thays, paisajista Foto: Instagram @buenosaires.ar

En un viaje al Norte argentino, podríamos decir que Thays se enamoró a primera vista al descubrir el jacarandá, el lapacho, las tipas y el palo borracho. El Jardín Botánico, en Palermo, fue en parte fundado para reproducir allí las plantas que quería instalar en las calles porteñas. Empezándose así a delinear el paisaje, a veces lila, a veces rosado y a veces con un aroma inconfundible que todavía existe. El clima porteño era especialmente prometedor para llenarlo de árboles con flor, lo que suponía una novedad.

Florece a principios de noviembre, en los últimos días del mes sus flores violetas llueven sobre veredas, plazas y techos Foto: Instagram @buenosaires.ar

La primera arteria en pensarse directamente con el arbolado fue la Avenida de Mayo, que se inauguró en 1894 y que se pobló de plátanos. Pero los ejemplares más antiguos están en San Telmo, que son las dos magnolias del Protomedicato, hoy en Humberto 1º al 300, en el terreno de una escuela pública.

¿Dónde hay jacarandás en CABA?

Podemos encontrarlos en las siguientes avenidas:

9 de julio

Cabildo

Libertador

San Juan

De Mayo

Luis María Campos

Figueroa Alcorta

Corrientes

Hay casi 19.000 de estos ejemplares, están en las veredas y una porción en zonas verdes Foto: Instagram @buenosaires.ar

Florece a principios de noviembre, en los últimos días del mes sus flores violetas llueven sobre veredas, plazas y techos. A comienzos de diciembre, las hojas adquieren un esplendor verde esmeralda.

