Advertencia por vientos y tormentas: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país, según el Servicio Meteorológico

El organismo climático indicó que continuará la alerta amarilla, que representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Conocé cuándo mejorará el tiempo.

Advertencia por vientos y tormentas en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta por vientos y tormentas. El organismo climático advirtió que los fenómenos se intensificarán en el este del país. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será una de las más afectadas.

Según el SMN, las zonas más complicadas son el AMBA, parte de la Costa Atlántica, el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, la mitad sur de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis y Santiago del Estero.

En estas zonas estará vigente la advertencia de nivel amarillo, que representa a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Además, indicaron que en el norte bonaerense, el sur santafesino y el este cordobés también persistirá una alerta amarilla por vientos. Por esto, se esperarían vientos desde el sector sur de velocidades entre 35 y 50 km/h, junto con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

No obstante, adelantaron que se esperarían fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. Durante el transcurso del domingo podrían acumularse entre 40 y 80 milímetros de agua.

En estas zonas, el SMN señaló que continuarán las temperaturas cálidas, especialmente en las áreas más septentrionales del país. Mientras que en el AMBA se anunció una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de21 grados.

Lluvias y tormentas en el comienzo de octubre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Frente a este escenario, las autoridades subrayaron la importancia de adoptar medidas de seguridad específicas durante episodios de lluvias intensas y tormentas eléctricas. Por este motivo, recomendaron permanecer en espacios cerrados y evitar el contacto con elementos eléctricos, ya que el riesgo de accidentes se incrementa bajo estas condiciones.

Para quienes deban desplazarse durante el temporal, señalaron que la opción más segura es permanecer dentro del vehículo, ya que los automóviles funcionan como una barrera eficaz contra descargas eléctricas externas.

¿Cuándo mejorará el clima en el AMBA?

Según el pronóstico extendido, el SMN detalló que las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar a partir del lunes 6 de octubre. La mínima sería de 10 grados y la máxima alcanzaría los 18 grados.

El pronóstico del clima para la segunda semana de octubre. Foto: SMN.

El martes 7 de octubre se presentará como el día más fresco de la semana, ya que contará con 9° de mínima durante la mañana. De cara hacia el próximo fin de semana, la temperatura máxima subirá hasta los 27°C.