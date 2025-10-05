Problemas para viajar: cierran una estación clave de la Línea A del subte

Para renovar el transporte público porteño, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerrará momentáneamente una estación clave.

Subte de la línea A. Foto: Télam.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó, a través de un comunicado de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), que la estación Río de Janeiro de la Línea A del subte se mantendrá cerrada por obras de infraestructura a partir de este lunes 6 de octubre.

En simultáneo con el cierre de la estación Río de Janeiro, se encuentran inhabilitadas las estaciones Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), también por remodelaciones.

La estación Rio de Janeiro de subtes en Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

El parate estimado es de tres meses, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas para viajar allí, o simplemente dirigirse a las estaciones alrededor de Río de Janeiro.

Durante este periodo, se realizarán mejoras en los accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes. Con las obras, también se apunta a garantizar una mejor circulación por la estación.

Los cambios en el subte a partir de este lunes 6 de octubre

Teniendo en cuenta la inhabilitación de cuatro estaciones de subte, el Gobierno porteño ejecutará “trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos”.

También aclaró que, en cuanto a impermeabilización, realizarán “trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación”.

Renovaciones en el subte. Foto: buenosaires.gob

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

En estos años, ya se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz). Las obras continuarán en Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D).