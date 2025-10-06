Pilotos de Aerolíneas Argentinas anunciaron asambleas para octubre: qué días podría haber demoras y cancelaciones de vuelos

Todos los detalles de una medida que podría ocasionar retrasos o hasta cancelaciones en los viajes.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA/Damián Dopacio

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), aseguraron que “la demora intencionada” por parte de la línea de bandera del país en las negociaciones paritarias, “representa una nueva provocación por parte de esta administración”. Es por eso que realizarán el próximo jueves asambleas informativas en el Aeroparque Jorge Newbery.

Con el objetivo de llevar a cabo acciones directas ante lo que consideran incumplimiento por parte de la empresa, esta medida de fuerza podría derivar en demoras o eventuales cancelaciones de vuelos.

Aerolíneas Argentinas. Foto: NA.

Las asambleas fueron programadas para el 9 de octubre de 16 a 20 y el 24 del mismo mes, de 06 a 10, al tiempo que hacen “responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”.

Además, los pilotos apuntaron que, “ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de medidas de acción directa” y añadieron que “tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”.

Conflictos entre APLA y Aerolíneas Argentina

Cabe recordar que no es la primera vez en el año que surge un conflicto de este tipo. También, meses atrás, se debieron dictar varias conciliaciones obligatorias para evitar un paro de APLA, que viene manifestándose en contra del Decreto 378/2025. Este establece cambios en materia de horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico.

Argumentan que existe un deterioro en las condiciones laborales y en cuestiones vinculadas con la seguridad operacional y a la “extranjerización y apertura indiscriminada del mercado”.

Más recientemente señalaron en ese sentido: “La desregulación en la industria aeronáutica está generando serias consecuencias para nuestros pilotos. Con la llegada de más de 100 pilotos extranjeros, los empleos para los profesionales argentinos se han visto reducidos, y sus salarios son alarmantemente superiores. Esta situación reduce significativamente el empleo y degrada la profesión en nuestro país”.