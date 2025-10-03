Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 20% en vuelos al interior del país: cómo acceder a la promoción

La empresa anunció que aplicará un 20% de descuento en vuelos de cabotaje por tres días sin restricciones de fechas de viaje.

Aerolíneas Argentinas, aviación

Aerolíneas Argentinas otorga desde el jueves 2 al domingo 5 de octubre un descuento de 20% en vuelos al interior del país sin restricciones de fechas de viaje. Además, reanudará rutas que habían sido abandonadas dentro de la República Argentina y abrirá unas nuevas al exterior.

Luego de haber registrado un gran superávit fiscal en el primer trimestre del año actual y de cara a la temporada alta de turismo, la línea aérea de bandera anunció este descuento para vuelos de cabotaje que estará disponible en la web oficial, así como también en la app de la compañía y en distintas agencias de viaje.

Aerolíneas Argentinas retoma rutas al interior del país y abre nuevas hacia el exterior. Foto: NA

Promociones de Aerolíneas Argentinas: qué otros beneficios se encuentran disponibles

Del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre se encuentran vigentes promociones para viajar con 3 y 6 cuotas sin interés comprando con distintos bancos: BBVA, Galicia, Macro y Santander.

Aeropuerto. Foto: Unsplash

Por otro lado, hasta el 31 de octubre existen distintas financiaciones:

3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés : YOY y el Banco de Corrientes.

6 cuotas : Naranja X.

3 y 6 cuotas sin interés : BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta).

3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).

Aerolíneas Argentinas: qué rutas aéreas se reanudan y refuerzan al interior del país

La Aerolínea reforzará las rutas troncales con Buenos Aires, destacando las 69 frecuencias semanales con Córdoba, 63 con Bariloche, 60 con Mendoza, 51 con Ushuaia, 45 con Iguazú, 40 con El Calafate, 38 con Salta, 36 con Tucumán y 32 con Mar del Plata.

Además, se suman refuerzos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Retomará también los vuelos entre Buenos Aires y Río Cuarto a partir del 1° de noviembre, en el marco del Programa de Conectividad Sostenible.La ruta contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, en vuelo directo, y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026.

Aerolíneas Argentinas. Foto: NA

Qué rutas al exterior se incorporan

Aerolíneas Argentinas incorporó una nueva ruta a Buzios-Cabo Frío, Brasil.

Buenos Aires – Cabo Frío : 2 vuelos semanales, sábados y domingos, del 3 de enero al 5 de abril.

Rosario – Cabo Frío: 2 vuelos semanales, sábados y domingos, en el mismo período.

También se refuerzan las principales rutas: Buenos Aires – Río de Janeiro: 35 frecuencias semanales en enero. Córdoba y Rosario sumarán 4 semanales cada una.

Además, desde Argentina se ofrecerán 28 frecuencias semanales a Punta del Este (5 más que la última temporada), 16 a Montevideo (2 más que en 2025). Y expandirá su operación hacia Uruguay con dos rutas inéditas desde Brasil a Punta del Este.

Aeropuerto Internacional Ezeiza, desde donde parten los vuelos internacionales en Buenos Aires. Foto: NA

Finalmente, la compañía refuerza su red internacional con una fuerte presencia en el Caribe y en destinos de larga recorrido. La operación incluye 6 vuelos semanales entre Buenos Aires y Punta Cana, 3 entre Córdoba y Punta Cana, y 1 desde Tucumán a Punta Cana, junto con 6 vuelos semanales a Cancún. A esto se suman 18 frecuencias semanales a Miami, 10 a Madrid y 24 a Santiago de Chile, entre otros destinos estratégicos.