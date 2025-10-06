Se van las lluvias y sube la temperatura: cuál será el día más caluroso de la semana, según el Servicio Meteorológico

El organismo climático adelantó cómo estará el tiempo durante la segunda semana de octubre, que comenzará con posibles precipitaciones y un aumento significativo de la temperatura durante el transcurso de las jornadas.

Ola de calor en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó su pronóstico del clima y reveló cómo estará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores.

Según el SMN, el lunes 6 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 18°, con cielo algo nublado durante todo el día. El resto de la semana subirá notablemente la temperatura.

Cómo estará el clima durante el resto de la semana en Buenos Aires

Pronóstico del clima para la segunda semana de octubre. Foto: SMN.

Martes 7 de octubre : se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo despejado y parcialmente nublado durante la noche

Miércoles 8 de octubre : la mínima será de 12° y la máxima de 25°, con cielo algo nublado durante mañana del día y despejado en la tarde-noche.

Jueves 9 de octubre : se estima una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado en la tarde-noche.

Viernes 10 de octubre : la mínima será de 15° y la máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Sábado 11 de octubre: se espera una mínima de 18° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

De esta manera, el día más caluroso de la semana será el viernes 10 de octubre, cuando la temperatura llegue a los 28° tras un constante aumento al inicio de la semana.

Alerta amarilla por fuertes vientos en diferentes puntos del país

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 75 km/h durante este domingo 5 de octubre. Foto: NA

Durante toda la jornada de este domingo 5 de octubre, estas zonas esperan vientos del sector sur a velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h: