El Gobierno modificó el nombre del feriado del 12 de octubre y volverá a llamarse “Día de la Raza”: cuál fue el motivo

La medida de la administración de Javier Milei fue interpretada por diversos sectores como “un retroceso en materia de derechos” y “un gesto de negacionismo hacia la diversidad cultural que compone la identidad argentina”.

El Gobierno de la Nación modificó el nombre del feriado del 12 de octubre. Si bien todavía no se plasmó en un cambio legislativo formal, sí se hizo evidente en el uso del término “Día de la Raza” en las comunicaciones oficiales.

“ El anterior nombre, “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, se utilizó desde 2010 hasta 2023.

La decisión es llamativa respecto a la política iniciada en 2010 con el Decreto 1584/10, firmado por Cristina Kirchner, quien buscaba dejar atrás el concepto de “raza” y promover una reflexión histórica e intercultural.

En 2024, ya habían usado el nombre en las redes sociales oficiales del Gobierno, donde mencionaban de celebrar “el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”.

La medida del Gobierno de Javier Milei fue interpretada por diversos sectores como “un retroceso en materia de derechos” y “un gesto de negacionismo hacia la diversidad cultural que compone la identidad argentina”.

La historia detrás del 12 de octubre en la Argentina

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se remonta al 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón, en su búsqueda de una nueva ruta hacia Asia, llegó a la Isla de Guanahani, también conocida como San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas.

Durante muchos años, en la Argentina y en otras partes de América Latina, esta fecha se celebró como el “Día de la Raza”. Sin embargo, en 2010, se decidió modificar su nombre y enfoque para reconocer y valorar la diversidad cultural que existía en América antes de la llegada de los europeos.

El objetivo principal de este día es resaltar la importancia de los pueblos originarios y sus contribuciones a la riqueza cultural de la región.

La jornada busca promover la difusión y memoria de las distintas culturas que coexisten a lo largo del continente y resaltar la diversidad como un valor fundamental de la sociedad argentina.

