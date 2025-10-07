Mi PAMI: los tramites virtuales disponibles en octubre 2025 para jubilados y pensionados

La app gratuita Mi PAMI permite a jubilados y pensionados realizar trámites médicos y administrativos desde el celular, sin necesidad de acudir a una oficina.

La app Mi PAMI permite realizar muchos trámites de manera online. Foto: Unsplash.

Un claro ejemplo de que la tecnología sirve para ayudar a las personas a realizar trámites virtuales es el caso de Mi PAMI, donde sus usuarios pueden ahorrar tiempo en realizar gestiones presenciales para poder hacerlas de manera virtual.

La herramienta digital gratuita está diseñada para facilitarle la vida a jubilados y pensionados y también para sus familiares, dado que muchas veces son ellos los que terminan realizando los trámites de manera presencial ante la imposibilidad de trasladarse hasta una sede de PAMI de las propias personas mayores.

Mi PAMI, la app para que jubilados y pensionados puedan realizar trámites virtuales. Foto: Instagram/pami.org.ar

Mi PAMI, la aplicación para la atención de jubilados

Mi PAMI está disponible para celulares Android y iPhone (la mayoría de las personas poseen estos móviles) y la app permite acceder de forma simple y rápida a los trámites más frecuentes relacionados con la atención médica y administrativa del PAMI.

Cada afiliado puede consultar su cobertura, solicitar turnos o gestionar autorizaciones sin necesidad de moverse de su hogar.

Los trámites que se pueden hacer con Mi PAMI

La aplicación ofrece la realización de una serie de trámites orientados a las necesidades de los adultos mayores. Algunas de las gestiones disponibles son:

Consultar prestaciones médicas y sociales activas .

Solicitar autorizaciones para estudios, tratamientos o prácticas médicas .

Pedir turnos en hospitales y centros de salud de la red PAMI .

Descargar certificados necesarios para otros trámites .

Consultar información sobre medicamentos, buscar profesionales y centros cercanos.

Con esta app se evita tener que ir de manera presencial a una sucursal de PAMI. Foto: PAMI.

Con esta app se busca reducir tiempos de espera y evitar que los afiliados tengan que trasladarse a las oficinas por cuestiones que pueden resolverse online.

¿Cómo se puede descargar Mi PAMI en el celular para empezar a usarla?

Mi PAMI está disponible de forma gratuita en Google Play (Android) y App Store (iPhone).

Para empezar a usarla solo hay que descargarla, registrarse con los datos personales y validar la identidad del afiliado.

A partir de allí ya se puede acceder a todos los servicios disponibles.

El diseño de la app es simple e intuitivo, pensado especialmente para facilitar su uso a personas mayores, promoviendo la autonomía y la inclusión digital, algo que ahorra mucho tiempo de espera si se compara con los trámites presenciales.