Transporte público: hasta cuándo sigue el paro de colectivos del martes 7 de octubre

Al menos 12 líneas de colectivos están de paro ya que las empresas El Nuevo Halcón S.A. y San Juan Bautista S.A. decidieron hacer un cese de actividades “hasta que abonen los sueldos”, según comunicados oficiales de los delegados.

Son 12 las líneas que no funcionan.

Dos empresas de colectivos que manejan 12 líneas están de paro por tiempo indefinido ya que el cese de actividades durará “hasta que abonen los sueldos”, según comunicados oficiales.

Además, los trabajadores de La Empresa San Juan Bautista harán una movilización hacia la Empresa M.O.Q.S.A, Micro Ómnibus, Quilmes Sociedad Anónima para reclamar el pago de los salarios. De esta manera, todavía se desconoce hasta cuándo durará el paro de colectivos y se espera que en las próximas horas haya un comunicado sobre el estado del mismo.

A quiénes afecta el sorpresivo paro de colectivos

Desde la noche del lunes 6 se conocía que la línea 148 no iba a funcionar desde las 00, producto de un reclamo de sus chóferes ante la demora en el pago de sus sueldos. Durante la mañana del martes 7, se sumaron otros servicios, que tampoco hacen sus recorridos. Aquellos más afectados son parte de la población de la zona sur de Buenos Aires.

Colectivo de la línea 148. Foto: X

Paro de colectivos: qué líneas no funcionan este martes 7 de octubre

El periodista Cristian Campi indicó que las dos empresas que no funcionan atraviesan un reclamo “por falta de pago a los choferes”. De esta manera, las líneas que no funcionan son:

148

383

500

502

503

506

507

508

509

511

512

513