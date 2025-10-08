Se termina la primavera: cuándo llegan nuevas tormentas y lluvias a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN advirtió la llegada de nuevas precipitaciones fuertes sobre CABA y sus alrededores.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

Al igual que ocurrió la semana pasada, el clima de los últimos días muestran a la primavera en su esplendor. Las temperaturas elevadas hacen que se pueda disfrutar del día en remera, además de la presencia del sol. Sin embargo, esto será interrumpido por nuevas lluvias sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Cuándo habrá tormentas en Buenos Aires

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los días hábiles de esta semana cerrarán con buen tiempo, en la misma sintonía de las jornadas anteriores. El cambio llegará sobre el domingo, donde habrá agua en distintos momentos del día.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Las previsiones apuntan que el próximo domingo 12 de octubre se darán tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, para pasar a ser chaparrones durante la tarde y noche. Las probabilidades para ambos fenómenos están sobre el 40%, por lo que tendrá una fuerza moderada.

Algo a tener en cuenta es que también se esperan ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros sobre el final del día. Esto tendrá un impacto directo sobre la temperatura, ya que habrá una baja en el termómetro notable.

Llegan lluvias durante el fin de semana en Buenos Aires. Foto: SMN

Luego de un sábado 11 que tendrá una variación de temperatura entre los 17° y 27°, bajará notablemente para el domingo 12: una mínima de 16° y una máxima de 19°.

Antes de las tormentas: cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN