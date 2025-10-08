Un histórico y distinguido colegio privado de Belgrano cierra sus puertas: los motivos

Las dueñas de la institución informaron que el colegio cerraría sus puertas al fin del ciclo lectivo y el edificio sería puesto a la venta. Todo esto en octubre, con el proceso de matriculación para 2026 abierto.

Cierra un colegio histórico de Belgrano. Foto: Instituto Anunciación de María

El Instituto Anunciación de María es “una entidad religiosa que se encuentra bajo la orientación espiritual y doctrinal de la Iglesia Católica”. Está a cargo de un grupo de hermanas vicentinas, responsables de la gestión y organización de esta pequeña escuela privada ubicada en el barrio de Belgrano R.

Inminente cierre a la comunidad educativa. Foto: Instituto Anunciación de María

El revuelo y la sorpresa entre padres y alumnos se hicieron sentir anteayer por la tarde, cuando una multitud se congregó frente a las puertas del colegio para manifestar su descontento. Los asistentes expresaron su malestar por la escasa anticipación con que se comunicó el cierre y coincidieron en que podrían haberse buscado alternativas “menos drásticas”.

Tras varios días sin lograr una comunicación, en las últimas horas, representantes de la comunidad de padres del Instituto Anunciación de María fueron recibidos por religiosas de la congregación Hermanas Vicentinas de Zagreb, dueña de este histórico colegio de Belgrano R.

“Después de una charla extensa y muy respetuosa, se logró un acuerdo de apertura al diálogo. Las hermanas se comprometieron a elevar la situación a la Superiora Provincial y evaluar una posible apertura de la conversación, con el compromiso de darnos una fecha de reunión esta semana”, escribió en un comunicado Rosana Méndez, madre de dos estudiantes de este colegio, quien está liderando el movimiento de padres y alumnos contra el cierre de la institución.

“Esto confirma lo que venimos sosteniendo: el colegio no está vendido ni hay decisión definitiva. La presión institucional, el acompañamiento de las familias y el respeto con que estamos actuando están dando resultado”, concluyó Méndez.

Crisis en el Instituto Anunciación de María

Emplazado en Virrey del Pino al 3541, frente al Belgrano Athletic Club, es un pequeño establecimiento educativo de jornada simple con 60 años de historia, que cuenta con una subvención estatal del 80%.

Desde hace por lo menos cuatro años, el establecimiento, que tiene hoy un aproximado de 230 alumnos, enfrenta una grave crisis de matrícula en el nivel inicial y en los primeros años de primaria, con cursos que rondan los nueve alumnos por año. Mientras tanto, en los últimos años de primaria y en toda la secundaria, el colegio mantiene su alumnado histórico, que ronda los 28 chicos por año.