Buenos Aires bajo alerta amarilla: las localidades afectadas por las fuertes ráfagas de viento, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional informó acerca de la llegada de importantes vientos al territorio bonaerense este jueves 9 de octubre.

Fuertes vientos.

Las lluvias todavía parecen lejanas en Buenos Aires, ya que llegarán algunas tormentas sobre el fin de semana. Sin embargo, este jueves 9 de octubre se activó una alerta amarilla por otro fenómeno sobre el territorio bonaerense, que afecta a distintas localidades.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan fuertes ráfagas de viento sobre un sector de la provincia, algo que llevó a que se active una advertencia de color amarillo.

Viento en Buenos Aires Foto: NA

Alerta por vientos sobre Buenos Aires: las localidades afectadas

En detalle, se esperan vientos fuertes en Buenos Aires en varias localidades de la Costa, como Necochea, Mar del Plata, Miramar, Coronel Vidal, Villa Gessell, Pinamar, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Además, la alerta amarilla también incluye a otros partidos bonaerenses como Balcarce, Lobería, Madariaga, General Guido, Tandil, Ayacucho, Benito Juárez, Azul, Rauch, Maipú y Tapalque.

Alerta por vientos sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Se espera la llegada de este fenómeno durante la tarde del jueves 9 de octubre. En el texto del SMN, se indica que “el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.

Además, agrega que esa zona pude recibir nuevos vientos durante el fin de semana, aunque todavía no se activó una alerta: “El día sábado el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.

Las recomendaciones del SMN ante un alerta por vientos fuertes

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Antes de las lluvias anunciadas para el domingo, el clima en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá agradable, con temperaturas cercanas a los 30 grados. Este jueves 9 de octubre se dará una variación de la temperatura entre 16° y 27°, con un cielo que estará entre despejado y algo nublado.

Clima primaveral en Buenos Aires. Foto: NA.

El viernes 10 será el día más caluroso de la semana, con un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, mientras que el termómetro marcará una máxima de 29°, acompañado de una mínima de 16°.