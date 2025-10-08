Un colectivo clave que une el Conurbano bonaerense con CABA modificó su recorrido: el nuevo camino

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó las novedades sobre su trayecto, que afecta a una de sus direcciones.

Colectivos. Foto: NA.

Un colectivo clave que conecta la provincia de Buenos Aires con CABA modificó su recorrido, algo que puede sorprender a sus pasajeros más habituales. Así lo anunció la empresa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mostraron la zona afectada por la modificación.

Se trata de la línea 78, perteneciente a la compañía Los Constituyentes. El cambio en su camino habitual es en el barrio porteño La Paternal, en la parte final de una de sus cabeceras, ya que completa su recorrido en las cercanías de la estación Dorrego del subte B.

Cambio en el recorrido del colectivo de la línea 78. Foto: GCBA

El motivo que dieron desde el Gobierno de la Ciudad es “la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de Warnes y Donato Álvarez”.

“El cambio aplicará únicamente en el trayecto de regreso hacia Chacarita, que incorporará además dos nuevas paradas. En tanto, el recorrido de vuelta a Villa Adelina se mantiene sin modificaciones”, aclararon sobre las direcciones del viaje del 78.

Colectivo línea 78. Foto: Instagram

El nuevo recorrido ya está vigente hace varias semanas, tal como se detalló en los colectivos de esta línea. Desde la empresa pegaron información sobre el nuevo recorrido.

“Cabe destacar que en la calle por donde circulaba anteriormente no existían paradas, por lo que no se anula ninguna. El nuevo recorrido entrará en vigencia a partir del martes 16 de septiembre”, explica en el texto el GCBA.

Cambio en el recorrido del colectivo de la línea 78. Foto: GCBA

Recorridos A, B y C

Ida Estación Villa Adelina : sin modificaciones.

Regreso a Chacarita: por su ruta, Avenida Chorroarín, Avenida Warnes, Osorio, Avenida Garmendia, Avenida del Campo, Avenida Elcano, Avenida Guzmán, su ruta.

Viajar gratis en colectivo durante octubre 2025: todos los requisitos

Aquellos usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tengan la app BNA+ tienen un beneficio clave para octubre 2025, ya que pueden viajar gratis en colectivos.

La iniciativa es llevada adelante por el Banco Nación y marca un reintegro del 100% sobre el valor del pasaje. Se trata de un beneficio que está activo desde el pasado mayo.

Colectivo de la Línea 19 Foto: Wikimedia

Cómo funciona la promoción

La función utilizada para aprovechar los viajes gratis en colectivo es la de “Viajar con QR”, que se ubica en la sección “Tu Billetera” de la aplicación.

Allí se generará un código que se activará al acercarlo al validador SUBE.

Método contactless, pago contactless, boleto, subte, colectivo. Foto: buenosaires.gob.ar

El beneficio del Banco Nación indica que hay un límite de seis viajes diarios, con el límite de dos pagos por terminal habilitada. Los reintegros por los traslados impactarán en la cuenta hasta 30 días.