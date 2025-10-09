¿Fin de semana largo con agua?: qué día volverán las lluvias y las tormentas a CABA, según el Servicio Meteorológico

El organismo climático prevé un 50% de probabilidades de tormentas aisladas y chaparrones durante una jornada en especial. Conocé los detalles y las temperaturas para tener listo el paraguas.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El informe prevé la llegada de tormentas aisladas para el fin de semana largo.

El organismo climático adelantó que las tormentas aisladas llegarían durante la madrugada y mañana del domingo 12 de octubre de 2025. La tarde-noche de dicha jornada solo continuaría con chaparrones.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana en Buenos Aires

El pronóstico del clima para el fin de semana de octubre de 2025. Foto: SMN

Viernes 10 de octubre : la mínima será de 16° y la máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Sábado 11 de octubre : se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde-noche.

Domingo 12 de octubre : la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con 50% de tormentas aisladas durante la madrugada y mañana, y 20% de chaparrones en la tarde-noche.

Lunes 13 de octubre : se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y mañana, y despejado en la tarde-noche.

Martes 14 de octubre : la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con cielo ligeramente nublado durante la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde-noche.

Miércoles 15 de octubre: se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

De esta manera, el domingo 12 de octubre bajará significativamente la temperatura producto de los posibles tormentas aisladas y los chaparrones. No obstante, el inicio de la semana comenzaría sin agua.

Las tormentas y los chaparrones llegarían el 12 de octubre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas