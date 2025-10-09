No solo funciona para la cocina: qué beneficios trae hervir hojas de menta en casa

Esta planta es de las más utilizadas para condimentar alimentos, pero también funciona para otras cuestiones importantes para la salud.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Además de ser un clásico condimento en la cocina, las hojas de menta también pueden utilizarse para perfumar el hogar. Con una técnica simple, es posible generar un aroma fresco y agradable: al hervir las hojas se liberan aceites esenciales como el mentol y el ácido rosmarínico que aromatizan el ambiente. Además, trae beneficios a la salud.

Cuáles son los beneficios de hervir hojas de menta

Hervir la menta en el hogar puede aportar múltiples ventajas, como por ejemplo:

Purifica el aire : el vapor que larga al hervir la menta ayuda a neutralizar los olores fuertes.

Descongestivo natural : la menta es una aliada para los resfríos o las alergias, ya que descongestiona y facilita la respiración.

Alivia molestias digestivas: la menta reduce la hinchazón y acidez estomacal.

Relaja y reduce el estrés : el aroma del mentol tiene un efecto relajante que contribuye al bienestar.

Repele insectos: el olor fuerte de la menta mantiene alejadas a algunas plagas de forma natural.

Combate el mal aliento : la menta deja una sensación de frescura en la boca.

Estimula el sistema nervioso central: mejora la concentración y el estado de alerta.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Cómo preparar menta hervida en casa

Colocar hojas frescas o secas de menta en una olla cubriéndolas con agua. Cuando rompa en ebullición, dejar que hierva por 10 minutos hasta que el vapor llene el ambiente con su aroma. Para aromatizar la casa se debe dejar la olla destapada algunos minutos. Para prepararla como infusión se debe colar el líquido y servirlo tibio.

Cómo incorporar la menta al mate

Para disfrutar de los beneficios de la menta, se puede agregar en el mate de la siguiente forma:

Añadir hojas frescas o secas de menta al momento de armar el mate. Preparar una infusión con las hojas de la menta y utilizarla como agua para cebar el mate, intensificando su sabor y propiedades. Combinar la menta con otras hierbas, como cedrón o burrito, para potenciar sus beneficios.

La menta es una hierba beneficiosa para la salud y ofrece una forma natural de combatir el cansancio y mejorar la salud. Además, es de fácil acceso ya que se puede conseguir en dietéticas o mercados.