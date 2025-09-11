La adolescente que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza pasó la noche en el hospital: cómo sigue la causa

La investigación quedó a disposición de la Justicia, mientras los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la joven de 14 años y su entorno familiar.

Nena atrincherada en Mendoza Foto: NA

La adolescente de 14 años que se atrincheró armada en una escuela en Mendoza pasó la noche en el hospital, tras haber entregado la pistola y entregarse ante las autoridades.

El hecho fue controlado por la Policía mendocina en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz.

La menor entregó el arma a las autoridades escolares y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

La adolescente abrió fuego en una escuela de Mendoza

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que “debido al desenlace de público conocimiento y atendiendo a la edad de la menor, el fiscal no ha tomado declaraciones ni medidas que impliquen una investigación penal contra ella”.

La causa quedó a disposición de la Justicia, mientras los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la adolescente y su entorno familiar.

“La veía muy mal”

Iris, la portera de la escuela, estaba en la mañana del hecho y remarcó que la situación pudo ser contenida sin heridos ni mayores complicaciones.

En diálogo con Telenoche, la trabajadora insistió: “Si no hubo heridos fue porque ella no quería agredir a nadie”, en referencia a los dos disparos que la adolescente tiró al aire, obligando a evacuar a los docentes, directivos y alumnos.

Una nena se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza. Foto: Web.

Además, la mujer remarcó que la sociedad no vaya contra la menor y mucho menos contra su familia: “La nena no es culpable. Hay que resguardar su integridad y la de sus padres”, sostuvo.

Según su testimonio, ella tuvo que escapar junto con sus compañeros de trabajo por los campos linderos a la escuela de La Paz, cuando comenzaron a escucharse tiros. Además, destacó la reacción de la directora y de los preceptores, que lograron organizar con calma la evacuación de los alumnos.

“Si no hubo heridos fue porque la nena no quería agredir a nadie. Desde mi ventana yo la veía muy mal, muy tranquila, como si quisiera decir ‘basta’ a algo que no le gustaba. No fue como se dijo en muchos lados, no estaba atacando a todos”, indicó.

“Ella necesita nuestro apoyo y nuestro amor, no que la culpen. Lo primero que hace la gente es buscar responsables: si fue la casa, si fueron los padres... Y no es así, acá somos todos (responsables)”, señaló.