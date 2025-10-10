Tren premium a CABA: precios y opciones para viajar sentado y cómodo

Los servicios de larga distancia están siendo cada vez más elegidos por los argentinos. Cuáles son y frecuencia.

Opciones para viajar más cómodo Foto: X Trenes Argentinos

Los pasajeros de los trenes suelen enfrentan retrasos y cancelaciones de servicio. Afortunadamente, hay alternativas como los servicios de larga distancia que están siendo cada vez más elegidos por los argentinos para salir desde el Conurbano hasta la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una “opción premium” para viajar sentados y cómodos.

¿Cómo es el tren “premium”?

Muchos pasajeros comenzaron a utilizar los servicios de larga distancia que vienen desde Junín o Bragado, interior de Buenos Aires.

Tienen estaciones intermedias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pudiéndose usar todos los días. A pesar de que tienen un costo mayor a los normales, las comodidades son superiores.

Los trenes premium para llegar a CABA Foto: X Trenes Argentinos

Cómo ir del Conurbano a CABA en el tren premium

Existen dos opciones de trenes de larga distancia para llegar a puntos claves de CABA, como la estación de Retiro u Once.

Línea San Martín

El recorrido que sale desde Junín ofrece servicios que paran en la estación de José C. Paz y terminan en Retiro

Horarios

De lunes a sábados, pasa a las 6:25 horas por José C. Paz y llega Retiro a las 7:13 horas

Los domingos y feriados: pasa a las 6:46 horas por José C. Paz y llega Retiro a las 7:34 horas

La vuelta es, todos los días, a las 18:15 horas desde CABA y llega a las 19:17 horas a José C. Paz.

La vuelta es, todos los días, a las 18:15 horas desde CABA y llega a las 19:17 horas a José C. Paz.

Precio

Lunes, viernes y domingo: $ 2290 en primera y $ 2750 en pullman

Martes, miércoles, jueves y sábados: $ 1900 en primera y $ 2300 en pullman.

Hay un 10% de descuento si compran el pasaje desde la web.

Línea Sarmiento

Vienen desde Bragado, cuentan con servicios el lunes, miércoles y viernes que paran en Haedo y llegan hasta Once, barrio de Balvanera:

Horarios

Lunes, miércoles y viernes: pasa por Haedo a las 7:05 horas y llega a las 7:41 horas

Vuelta: parte desde Once a las 18:35 horas y llega a Haedo a las 19:13 horas

Precio

Primera: $ 7500

Pullman: $ 9000

Hay un 10% de descuento si compran el pasaje desde la web.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Vuelve el servicio de tren más esperado en Buenos Aires

Buenas noticias para los fanáticos de las escapadas, Trenes Argentinos anunció de manera oficial el regreso del servicio ferroviario que une Alejandro Korn con Chascomús. Se trata de una novedad muy esperada por miles de usuarios del sur bonaerense, a la espera de poder desconectar el fin de semana.

La Línea Roca habilitó nuevamente este tramo clave con paradas en las estaciones intermedias de Jeppener, Altamirano y Gándara. De esta forma vuelve una opción de transporte público accesible y segura. Cabe mencionar que el servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriado.

Este restablecimiento significa un avance en la conectividad regional, ofreciendo una alternativa económica y segura al transporte automotor, con beneficios para trabajadores, estudiantes y turistas que se trasladan en el corredor sur de la provincia de Buenos Aires.

El tren más extenso de la Argentina. Foto: Trenes Argentinos.

Trenes a Chascomús desde Alejandro Korn: horarios del servicio

Lunes a viernes

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:08 (A. Korn) – 11:36 (Chascomús)

Tren 805: 14:15 (A. Korn) – 15:43 (Chascomús)

Tren 807: 18:32 (A. Korn) – 20:00 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 07:51 (Chascomús) – 09:40 (A. Korn)

Tren 804: 12:01 (Chascomús) – 13:50 (A. Korn)

Tren 806: 16:15 (Chascomús) – 18:04 (A. Korn)

Tren 808: 20:36 (Chascomús) – 22:25 (A. Korn)

Sábados

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús)

Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús)

Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn)

Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn)

Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn)

Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn)

En el caso de los domingos y los días feriado, el cronograma varía un poco, constituyéndose de la siguiente forma:

Domingos y feriados

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús)

Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús)

Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús)

Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 08:00 (Chascomús) – 09:49 (A. Korn)

Tren 804: 12:00 (Chascomús) – 13:49 (A. Korn)

Tren 806: 16:01 (Chascomús) – 17:50 (A. Korn)

Tren 808: 19:59 (Chascomús) – 21:48 (A. Korn)

El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desdeAlejandro Korn hasta Chascomústiene un costo de$1.120,00.