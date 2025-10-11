Credenciales del PAMI: cuáles siguen siendo válidas y cómo utilizarlas para atenderse en octubre 2025

Los afiliados pueden acceder con sus credenciales a turnos médicos, medicamentos gratuitos, trámites presenciales u online y asistencia personalizada en las agencias de todo el país. Los detalles.

PAMI. Foto: NA.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que brinda cobertura a más de cinco millones de jubilados y pensionados en la Argentina, continúa garantizando en octubre de 2025 la validez de sus credenciales para acceder a servicios médicos, estudios, medicamentos y distintos beneficios.

La institución mantiene su compromiso de facilitar el acceso a la salud y mejorar la calidad de vida de sus afiliados mediante herramientas digitales y atención personalizada. En los últimos años, el organismo sumó nuevas modalidades de credenciales para adaptarse al uso digital y simplificar gestiones. Esto generó la duda sobre qué formatos siguen teniendo validez.

PAMI. Foto: NA.

¿Todavía sirve la credencial plástica?

Sí. La tarjeta física continúa siendo aceptada en 2025 y se puede utilizar sin inconvenientes en todos los centros de salud, farmacias, laboratorios, especialistas y oficinas de PAMI. Si bien ya no se emite de manera habitual porque se priorizan las versiones digitales, quienes aún la conservan pueden seguir presentándola como documento válido.

Otras credenciales de PAMI vigentes en octubre de 2025

Además de la tarjeta plástica, PAMI dispone de otros formatos que también habilitan el acceso a sus servicios:

Credencial provisoria con QR: se descarga desde la web oficial de PAMI y se imprime. Si tu versión no tiene código QR, tenés que volver a generarla en la plataforma.

Credenciales de PAMI. Foto: PAMI.

Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en las terminales de autogestión que están instaladas en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credenciales de PAMI. Foto: PAMI.

Credencial digital: disponible directamente en la aplicación móvil de PAMI, sin necesidad de imprimirla.

Credenciales de PAMI. Foto: PAMI.

De esta manera, todos los formatos mencionados son aceptados y permiten aprovechar la cobertura completa que ofrece PAMI en 2025.