ANSES confirmó aumentos y bono: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en octubre 2025

Estas prestaciones están dirigidas a los sectores más vulnerables del sistema previsional y garantizan un ingreso previsible para quienes dependen de ellas. El cronograma de pagos completo.

Oficina de ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez recibirán un aumento en octubre 2025, acompañado de un refuerzo adicional. Estas prestaciones están dirigidas a los sectores más vulnerables del sistema previsional y garantizan un ingreso previsible para quienes dependen de ellas.

Según el organismo, los beneficiarios de estas pensiones serán de los primeros en cobrar durante el mes, con un calendario que comienza el 8 de octubre, antes que otras prestaciones que también se incrementan un 1,88%.

Bono de ANSES. Foto: archivo A24

Montos de las Pensiones No Contributivas con aumento

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70. Con el bono: $331.038,70.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $228.408,87. Con el bono: $298.408,87.

Pensión para Madres de 7 hijos: $326.298,38. Con el bono: $396.298,38.

El bono adicional busca acompañar a los beneficiarios durante octubre y mejorar el poder adquisitivo de quienes dependen de estas prestaciones para cubrir sus necesidades básicas.

Fechas de pago de las Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre.

Oficina de ANSES. Foto: ANSES.

Calendario de pagos para otras prestaciones de ANSES en octubre 2025

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo: del 8 al 21 de octubre, según terminación de DNI.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: del 22 al 28 de octubre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 21 de octubre.

Asignación por Embarazo: del 8 al 21 de octubre.

Asignación por Prenatal y Maternidad: del 9 al 16 de octubre.

Prestación por Desempleo: del 21 al 27 de octubre.

Con estos incrementos y el bono adicional, la ANSES busca reforzar el ingreso de quienes más lo necesitan y garantizar mayor previsibilidad para planificar los gastos del mes. La medida forma parte del conjunto de políticas de apoyo económico destinadas a mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.