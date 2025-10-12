Alerta meteorológica por lluvias, tormentas y granizo: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana largo. Las recomendaciones.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El mal clima se mantiene este domingo en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones.

Las malas condiciones del tiempo regresan en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este domingo para zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe. En algunas zonas el aviso sube a alerta naranja.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.

En regiones con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes