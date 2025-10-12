ANSES: cómo solicitar la PUAM de forma digital y en simples pasos

A partir de ahora, la solicitud podrá realizarse a través de cualquier dispositivo con internet. Qué necesitás para poder hacer el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que, desde ahora, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) podrá solicitarse de manera totalmente digital, sin la necesidad de tener que ir a una oficina del organismo.

Esta prestación se encuentra destinada a los mayores de 65 años que no cobran ningún tipo de jubilación y/o pensión y, en estos casos, el haber mensual que se cobrará será un equivalente al 80% de la jubilación mínima. Para poder solicitarla en el organismo, los interesados deberán ser argentinos, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

Por otro lado, no deberán cobrar ninguna pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. En el caso de que el interesado cobre una pensión, deberá renunciar a ella e iniciar el trámite.

Cómo solicitar la PUAM de manera online

Aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES que quieran acceder a la PUAM, tendrán la posibilidad de hacer el trámite online.

Ingresar al sitio web “mi ANSES” con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección de “Información Personal” y luego “Datos personales y familiares ” para corroborar que sean correctas las direcciones de correo y canales de contacto.

Una vez hecho esto, clickear en la opción que dice “Solicitud de Prestaciones” y marcar la “Pensión Universal para el Adulto Mayor”.

Una vez que se completen todos los datos y se cargue la solicitud, se podrá seguir el estado del trámite en el apartado de “Consulta de expediente”.

En este sentido, la ANSES informó que solamente podrán solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo que está bajo el ala del Ministerio de Capital Humano.