ANSES anunció cambios en las fechas de cobro por el feriado: cuándo cobrarán los jubilados y pensionados

El organismo nacional optó por adelantar la acreditación de los haberes de los jubilados que cobraban el viernes 10 de octubre. Conocé las fechas de los haberes mínimos y superiores, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un importante cambio en el calendario de cobros de octubre después de las modificaciones por el traslado del feriado.

El organismo nacional optó por adelantar la acreditación de los haberes de los jubilados que cobraban el 10. El Gobierno decidió trasladar el feriado nacional del 12 de octubre (Día de la Raza) al viernes 10 de octubre.

La ANSES optó por adelantar la acreditación de los haberes de los jubilados que cobraban el 10. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Esta modificación fue anunciada luego de que la ANSES revelara las fechas de pago para jubilados y pensionados. A continuación, las fechas elegidas para el pago de jubilados en octubre de 2025:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 8 de octubre

DNI terminados en 1 : 9 de octubre

DNI terminados en 2 : 9 de octubre

DNI terminados en 3 : 13 de octubre

DNI terminados en 4 : 14 de octubre

DNI terminados en 5 : 15 de octubre

DNI terminados en 6 : 16 de octubre

DNI terminados en 7 : 17 de octubre

DNI terminados en 8 : 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3 : 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5 : 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

ANSES: aumento de un 2% para jubilados y pensionados en octubre

El Gobierno de Javier Milei y la ANSES oficializaron un aumento del 1.88% en octubre. El incremento impacta en las mensualidades de jubilados, pensionados y asignaciones sociales.

El Gobierno de Javier Milei y la ANSES oficializaron un aumento del 1.88% en octubre. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Es importante recordar que el incremento surge a partir del porcentaje de inflación compartido por el INDEC. También, reforzará los haberes con el bono de $70.000, que se acredita hace un año.

El objetivo del bono es reforzar los haberes de quienes menos cobran, alcanzando a los jubilados que cobran la mínima, pensionados y PUAM. A continuación, los montos de las jubilaciones para octubre: