Asado en el Día de la Madre: 5 parrillas libres y sus precios para festejar en Buenos Aires

Sorprendé a mamá con un almuerzo o cena inolvidable en una parrilla libre para disfrutar de los mejores cortes, variedad de opciones y postres irresistibles.

Un regalo ideal para el Día de la Madre es festejar con mamá en una parrilla libre. Foto: drazen_zigic

El domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina y qué mejor que homenajearla con una buena comida en un restaurante. Para quienes buscan un almuerzo o cena abundante y sin limitaciones para las porciones, las parrillas libres son una opción ideal: carne a las brasas, variedad de ensaladas, postres y un ambiente familiar ideal para festejar la fecha.

En ese sentido, en Buenos Aires existen varios locales gastronómicos que ofrecen un verdadero festín criollo, con parrilla libre y precios que se adaptan a los distintos bolsillos.

Cinco parrillas libres para festejar el Día de la Madre

“El Boliche de Darío”

El Boliche de Darío es una de las parrillas más aclamadas por los amantes del asado. Este sitio sabe cómo combinar sabor, abundancia y un toque casero que conquista hasta a los más exquisitos comensales.

Ubicado en Av. Canónigo M.C. del Corro 399, CABA, este restaurante ofrece un menú libre ideal para ir con mamá y agasajarla en su día.

La Parrilla de Darío. Foto: Instagram

La parrillada libre con papas fritas y ensaladas tiene un valor de $29.900 por persona y los mediodías de lunes a viernes (excepto feriados) sale $25.400. Cabe destacar que a estos valores se le debe sumar la bebida y el postre.

Los horarios son: miércoles a lunes de 12 a 15:30 horas y de 20 a 00:30 horas. Los martes el local permanece cerrado.

“Siga la Vaca”

Siga la Vaca es una de las parrillas más destacadas de CABA. Hace casi 30 años que atiende clientes tanto argentinos como extranjeros y sigue enamorando paladares con su tradicional asado. Es un restaurante ideal para compartir con mamá.

Ubicada en A. Moreau de Justo 1714, Puerto Madero, la parrilla está abierta de lunes a domingo de 12 a 01:30 horas.

Siga la Vaca. Foto: Instagram/sigalavaca

El menú libre para almuerzos, disponible de lunes a viernes, tiene un valor de $42.900 e incluye:

Parrilla, mesa de platos fríos y ensaladas: libre

Bebida: 1 por persona y se puede elegir entre cerveza, gaseosa, agua mineral o vino de la casa

Postre: uno por persona a elección de carta.

La parrilla libre para cenas, de lunes a jueves, tiene un valor de $45.900 e incluye:

Parrilla, mesa de platos fríos y calientes, ensaladas y papas fritas: libre

Bebida: 1 por persona y se puede elegir entre cerveza, gaseosa, agua mineral o vino de la casa

Postre: uno por persona a elección de carta.

Siga la Vaca. Foto: Instagram/sigalavaca

Por último, el menú de fin de semana —viernes a la noche, sábados, domingos, feriados y vísperas de feriado— tiene un valor de $48.900 e incluye:

Parrilla, mesa de platos fríos y ensaladas, todo libre

Bebida: 1 por persona se puede elegir entre cerveza, gaseosa, agua mineral o vino de la casa

Postre: uno por persona a elección de carta.

“El Gran Mosquito”

Esta parrilla libre se encuentra en el corazón de Almagro y es reconocida por mantener viva la tradición del asado argentino con una propuesta difícil de igualar: menú libre, ambiente familiar y la posibilidad de repetir sin restricciones.

Ubicada en Juan Domingo Perón 4499, CABA, los horarios de atención son de miércoles a sábados de 20 a 00 horas, y sábados y domingos al mediodía de 12 a 15:30 horas.

Parrilla "El Gran Mosquito". Foto: Instagram/elgranmosquitoparrilla

El menú para la parrilla libre cuesta entre $35.000 y $40.000 por persona, y es el siguiente:

Empanadas de carne cortadas a cuchillo

Chorizo

Morcilla

Provoleta

Riñón

Chinchulín

Asado

Vacío

Pollo

Bondiola

Lechón

Salsas: Provenzal, Chimichurri y Criolla para acompañar el asado.

Parrilla "El Gran Mosquito". Foto: Instagram/elgranmosquitoparrilla

Además, ofrece papas fritas y ensaladas libres que son las siguientes:

“Italianas”: rúcula, albahaca, tomates secos, aceitunas negras, brotes con vinagreta Mosquito.

“Verde” : mix de lechuga, radicheta, rúcula, champiñones y escamas de queso parmesano.

“A Elección”: lechuga, tomate, zanahoria, huevo, repollo, radicheta, rúcula, cebolla.

Cabe remarcar que tanto la bebida como el postre están incluidos, con una porción por persona.

“El Ferroviario”

El Ferroviario, una de las parrillas más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Reservistas Argentinos 219, cuenta con una larga trayectoria y una sólida reputación entre los fanáticos del buen asado.

Uno de sus mayores atractivos es el menú libre, llamado “Parrilla libre y algo más”, ideal para quienes desean disfrutar en el Día de la Madre.

La entrada empieza con una tabla de fiambres con salame casero, bondiola de campo, queso Mar del Plata acompañada de picada caliente con rabas, tortilla de papa con cebolla y morrón, buñuelos de verdura y arroz, y además se suma la clásica empanada de carne cortada a cuchillo.

Menú libre en El Ferroviario. Foto INSTAGRAM @elferroviariook

Luego siguen las achuras (chorizo relleno con morrón, morcilla, chinchulín de ternera, riñón con provenzal, mollejas), y también provoleta y provoleta completa. También se suman las delicias de la parrilla: asado ancho y vacío, lechón, cordero entrerriano, costillitas de cerdo, pechito y bondiola, pollo al limón, asado fino y entrerriano, bife de chorizo, matambrito tiernizado y entraña.

Cabe destacar que las carnes se pueden acompañar con ensaladas varias, papas y batatas fritas, revuelto gramajo, fritas a la provenzal y puré.

El valor del menú libre es de $46.000 por persona (a partir de los 12 años). Los niños entre 5 y 11 años abonan el 50% del precio, y los menores de 5 años no pagan. El monto final incluye bebida, postre y cubierto.

Menú libre en El Ferroviario. Foto INSTAGRAM @elferroviariook

“El Molino”

En Carlos Keen, uno de los pueblitos más elegidos para pasar el día, se encuentra una de las parrillas más elegidas. Se trata de “El Molino”, ideal para pasar el Día de la Madre.

El restaurante ofrece un menú libre con picada, empanadas fritas, papas fritas, ensalada, todo tipo de cortes de carne vacuna y de cerdo, pastas con diversas salsas, postre y que además pone a disposición una gaseosa de 1,5 litros cada dos personas.

El asado a la cruz, la "vedette" del restaurante "El Molino". Foto: Instagram @elmolinodecarloskeen.

El menú libre de El Molino cuesta $38.000 y es uno de los mejores y más completos. Entre todos los platos y acompañamientos que ofrece, se destacan los siguientes: