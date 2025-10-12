Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima del día

Hoy en Neuquén, el clima se presenta parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 4.9°C en las primeras horas del día. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, creando una sensación térmica fresca en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, manteniendo el ambiente mayormente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la humedad relativa del aire estará alrededor del 35%, proporcionando una sensación de frescura relativa. Los vientos continuarán siendo moderados, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

Observaciones astronómicas: La salida del sol en Neuquén será a las 08:47, mientras que la puesta está estimada a las 18:16, ofreciendo alrededor de casi 10 horas de luz solar efectiva.