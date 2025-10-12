Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Tiempo en Río Negro

Clima en Río Negro esta mañana

Hoy, en Río Negro, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas fluctuarán entre un mínimo de 6.8°C y un máximo de 17.1°C. Esta situación puede dar la impresión de que el día será fresco, especialmente en las primeras horas. Es recomendable salir de casa con una chaqueta ligera para quienes tengan actividades al aire libre durante esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y entrada la noche, se mantendrá la condición de cielo parcialmente nuboso. No se espera precipitación, por lo cual la probabilidad de lluvia es baja. La humedad relativa alcanzará hasta un 45%, proporcionando un clima relativamente confortable. Los vientos soplarán a lo largo del día con una velocidad media de 22 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica de frescura. Este es un factor a considerar si se planean actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 8:33 y el ocaso a las 17:51. La salida de la luna se producirá a las 16:59, mientras que su puesta será a las 8:09. Esto brinda una oportunidad para apreciar la luna justo después del atardecer. Así que planificadores de cielos estrellados, tomen nota de estas horas claves.