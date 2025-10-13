Cuáles son los alimentos no se deben comer en un aeropuerto, según expertos

Los turistas que son citados horas antes de su vuelo suelen consumir algo en los restaurantes del aeropuerto, pero hay ciertos alimentos que no se recomiendan. Cuáles son y por qué.

Qué recomiendan ingerir en los aeropuertos. Foto: Freepik

Los aeropuertos disponen de restaurantes, bares y kioscos para que los viajeros puedan hacer tiempo y comer algo antes de emprender vuelo. Sin embargo, un experto advirtió lo que nunca se debe ingerir en ese lugar.

Si bien una de las estrategias de los bares es exhibir en las vidrieras alimentos como sanguches, porciones de tortas, chipá o distintas comidas, los expertos advirtieron fuertemente sobre esta situación ya que es complicado de comprobar cuánto tiempo lleva exhibida allí.

Este tipo de alimentos, que están expuestos en las vidrieras sin envases, pueden acumular gran cantidad de bacterias ya que se exponen al calor, la humedad y el aire, aumentando el riesgo de que generen toxinas o que provoquen intoxicaciones.

Qué recomiendan ingerir en los aeropuertos. Foto: Freepik

Qué recomiendan ingerir en un aeropuerto

Entre todas las alternativas que hay en los aeropuertos, los expertos consideran que lo mejor es elegir nueces, almendras, pistachos o frutas frescas fáciles de transportar, como manzana, banana o uvas. También sugirieron realizar sánguches caseros con ingredientes propios o tener al alcance barritas de cereal o snacks.

En conclusión, lo mejor es anticiparse y preparar nuestros propios alimentos, así se anulará cualquier riesgo de intoxicación por alimentos que no fueron bien conservados.

Además, algunas aerolíneas permiten llevar algunos snacks en el equipaje de mano, una opción ideal para calmar el hambre en la espera o durante el vuelo.

Qué se recomienda no consumir en los aeropuertos. Foto: Pexels

Sin sala VIP: el truco para comer gratis en Aeroparque que casi nadie aprovecha

En el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires existe una alternativa poco conocida para quienes viajan al exterior: es posible disfrutar de un menú completo sin pagar nada, sin membresías especiales ni acceso a salones VIP.

Aunque muchos asocian la idea de comer sin costo en un aeropuerto con los exclusivos salones para pasajeros frecuentes, en este caso la clave está en un acuerdo entre el restaurante Outback y el programa Visa Airport Companion (también conocido como DragonPass).

Este beneficio está dirigido a quienes poseen tarjetas Visa Signature emitidas por bancos que incluyen acceso bonificado al programa. A diferencia del lujo de una sala VIP, la propuesta es práctica y útil para resolver una comida antes del vuelo, sin gastos extra.