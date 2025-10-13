Día de la Madre en Coto: hasta 12 cuotas sin interés y descuentos exclusivos para agasajar a mamá

Las promociones incluyen desde la nueva colección de indumentaria primavera-verano hasta tecnología, productos de belleza, bicicletas y mucho más.

Día de la Madre en Coto. Foto: Coto

Se acerca el Día de la Madre y en Supermercados Coto ofrecen el regalo perfecto para sorprender y homenajear a las mamás en esta fecha tan especial.

En las tiendas físicas y en Coto Digital podés descubrir una propuesta integral amplia que incluye desde la nueva colección de indumentaria primavera-verano hasta tecnología, productos de belleza, bicicletas y mucho más.

Entre las opciones destacadas se encuentra la colección de indumentaria de mujer que tiene opciones para todos los estilos y ocasiones con prendas cómodas para el día a día, básicos para armar looks versátiles, accesorios que complementan el outfit y tendencias de esta nueva temporada primavera-verano.

Día de la Madre en Coto. Foto: Coto

De esta manera, Coto acompaña al público con una propuesta que combina calidad, amplia variedad de talles y precios accesibles para que cada cliente encuentre su regalo perfecto.

Además, desde el viernes 10 hasta el jueves 16 de octubre en las sucursales físicas y en su tienda online Coto Digital, los clientes podrán encontrar las siguientes promociones y descuentos especiales para celebrar este Día de la Madre: