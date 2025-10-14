De Puerto Madero a Lugano: cuánto se paga por alquilar un departamento dos ambientes en Buenos Aires

Los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires varían notablemente según el barrio. Mientras las zonas más exclusivas superan el millón de pesos por mes, en los barrios del sur los valores pueden reducirse a la mitad.

Puerto Madero, el barrio más cotizado de Buenos Aires. Foto: Pato Daniele

Los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires muestran una brecha cada vez más marcada entre el norte y el sur. En los barrios más exclusivos, como Puerto Madero, Palermo o Núñez, alquilar un departamento de dos ambientes puede superar fácilmente el millón de pesos mensuales, impulsado por la alta demanda y la oferta de propiedades premium.

En contraste, las zonas del sur porteño, como Villa Lugano o Parque Patricios, presentan valores mucho más accesibles, con alquileres que rondan entre $500.000y $700.000. A este grupo se suma Floresta, ubicada en el oeste de la ciudad, que también ofrece precios más económicos aunque se encuentra fuera de la división estricta norte-sur. Allí, el mercado se mantiene más estable y con mayor disponibilidad, aunque las condiciones de los inmuebles y la infraestructura varían significativamente respecto de los barrios más cotizados.

Barrio de Floresta. Foto: turismo.buenosaires

Esta diferencia no solo muestra las diferencias entre barrios de la ciudad, sino también lo complicado que está hoy el mercado de alquileres, entre la inflación, la falta de oferta y las dudas sobre las reglas que lo regulan.

Cuánto cuesta alquilar un departamento en CABA

Actualmente, alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires puede ser un verdadero desafío para los bolsillos porteños. Un monoambiente promedia los $598.063 por mes, mientras que un dos ambientes asciende a $698.011 y un tres ambientes supera los $937.000 mensuales.

Los barrios más exclusivos concentran los valores más altos. Puerto Madero lidera la lista con un promedio de $1.177.143, seguido por Palermo con $768.382 y Núñez con $765.419. En el otro extremo se encuentran zonas más accesibles, como Villa Lugano ($532.007), Parque Patricios ($616.266) y Floresta ($617.112).

Villa Lugano. Foto: Wikipedia.

Durante los últimos 12 meses, los incrementos en los precios de los alquileres variaron significativamente según la zona. Los cinco barrios con menores subas fueron: Puerto Madero (+12,36%), San Telmo (+33,10%), Retiro (+33,67%), Recoleta (+33,82%) y Monserrat (+33,53%). En general, estos barrios muestran un mercado más estable o con menor presión de demanda, lo que explica por qué los aumentos fueron más moderados.

En contraste, hubo barrios donde los alquileres se dispararon por encima del promedio general. Nueva Pompeya (+63,19%), Liniers (+49,83%), Paternal (+49,80%), Villa Lugano (+48,91%) y Villa Devoto (+47,38%) registraron incrementos significativos, impulsados por la alta demanda de vivienda permanente y la limitada oferta de propiedades, especialmente en los barrios residenciales.