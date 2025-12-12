Alquileres y oportunidades de venta en CABA: los barrios son más económicos

Tras el reacomodamiento del mercado y el fin de la Ley de Alquileres, la Ciudad de Buenos Aires muestra mejores precios. Cómo es el mapa para conseguir una vivienda.

Cuánto cuesta comprar y alquilar una vivienda en CABA.

Hoy en día, gracias al reordenamiento en el mercado inmobiliario, el final de la Ley de Alquileres y las mayores ofertas de ventas, es posible encontrar departamentos por debajo de los $600.000 en barrios centrales de CABA. Por otro lado, en el segmento de venta crece la demanda de unidades de entre USD 100.000 y 175.000.

El mercado porteño de alquileres se reacomodó en los últimos meses y, aunque los precios continúan siendo altos, en especial en los barrios más buscados, se frenó la dinámica de los aumentos acelerados que se vio hasta finales de 2024. En zonas premium, como Palermo y Recoleta, un tres ambientes promedia los $850.000 mensuales.

La derogación de la Ley de Alquileres de 2020 y la vigencia del DNU favorecieron a un crecimiento fuerte de la oferta. Las inmobiliarias destacan un aumento del stock, lo que permitió moderar expectativas y facilitar nuevas negociaciones.

Alquiler. Foto: NA (Marcelo Capece)

Según informó a TN Miguel Chej Muse, miembro del Colegio Inmobiliario porteño, hoy existen 4.900 departamentos con alquiler igual o inferior a los $600.000. Representan cerca del 30% de toda la oferta, un contraste notable con 2023, cuando en algunos barrios directamente no había disponibilidad.

Los barrios donde aparecen opciones dentro de ese rango incluyen:

Palermo. Belgrano. Caballito. Recoleta.

En ese universo se destacan:

Monoambiente s: 52% de la oferta.

Dos ambientes: 42%.

Alejandro Braña, experto en Real Estate, amplió el mapa y destacó que hay alrededor de 5.000 unidades por debajo de $600.000 sobre un total aproximado de 15.000 departamentos publicados.

Monoambientes más económicos

Pompeya : $250.000.

Palermo, Cañitas : $270.000.

San Nicolás, Parque Patricios, Recoleta : $280.000.

Balvanera, Microcentro, San Nicolás : $290.000.

Flores, San Cristóbal, San Telmo, Belgrano, Boedo, Caballito, Barrio Norte, Monserrat, Recoleta, Parque Chas: $300.000.

Cuánto debería costar el alquiler según tu sueldo. Foto Freepik

Por otro lado, ambos informaron que los departamentos de dos ambientes son los más accesibles, con un costo de $340.000 en Barrio Norte y desde $350.000 en San Nicolás, Retiro, Caballito, Balvanera, Monserrat, Flores, Paternal, Almagro y Barrio Norte

Ventas en CABA y en el AMBA: cómo se mueve la demanda

Mientras el mercado de alquileres muestra señales de reacomodamiento, el sector de compraventa revela un comportamiento diferenciado según zona, precio y tipo de unidad. De acuerdo con un relevamiento realizado por Zonaprop y consultado por Canal 26, el 35% de la demanda del AMBA se concentra en departamentos de menos de USD 100.000. Por otro lado, el 31% apunta a unidades entre USD 100.000 y USD 175.000.

Por otro lado, el comportamiento de la demanda de propiedades varía según la zona del AMBA. En el GBA Oeste–Sur, el 58% de las búsquedas se orienta a propiedades valuadas en menos de USD 100.000, lo que refleja un mercado más sensible al precio y con mayor interés por unidades de entrada más accesibles.

En cambio, en el GBA Norte la dinámica es diferente: el 48% de los usuarios busca inmuebles de más de USD 175.000, mientras que solo el 22% se interesa por oportunidades por debajo de los USD 100.000, una tendencia que se alinea con el perfil de mayor poder adquisitivo que históricamente caracteriza a la zona.

Ley de alquileres. Foto: NA

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayor concentración de búsquedas (el 68% aproximadamente) se ubica en el rango medio, entre USD 100.000 y USD 175.000. Allí predominan los departamentos usados bien ubicados y las unidades recientes con posibilidad de acceso mediante crédito.

En cuanto a la comparación histórica, durante el auge de los créditos UVA en 2017, las propiedades de entre USD 100.000 y USD 175.000 representaban el 35% de la demanda, mientras que las unidades de menos de USD 100.000 alcanzaban el 32%. Según Leandro Molina, country manager de Zonaprop, este contraste indica que el mercado todavía tiene margen para que las propiedades de hasta USD 175.000 recuperen mayor participación en la demanda, especialmente si los créditos hipotecarios vuelven a tomar impulso.