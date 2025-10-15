Fuertes ráfagas de viento en 8 provincias: las localidades de Buenos Aires afectadas por la alerta amarilla
Si bien Argentina no presenta lluvias en casi ningún sector del país, otros fenómenos pueden complicar la rutina este miércoles 15 de octubre. El pronóstico indica que hay una alerta amarilla vigente por fuertes vientos, que impacta sobre un total de 8 provincias, entre las que aparece Buenos Aires.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay una advertencia de color amarillo para distintos momentos del día, aunque con valores similares.
En detalle, las provincias afectadas son Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Las previsiones del SMN apuntan que las provincias del sur afectadas por el aviso (Neuquén, Chubut y Río Negro) recibirán las importantes ráfagas de viento por la tarde. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local", advierte el mensaje de esta alerta.
El resto de las provincias que son alcanzadas por la alerta amarilla recibirán los vientos por la noche, con la posibilidad de que se extiendan también a las primeras horas del jueves 16 de octubre.
Qué localidades de Buenos Aires están afectadas por la alerta amarilla por vientos
Con respecto a Buenos Aires, se ve afectada la zona noreste de la provincia. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, expresa el mensaje del Servicio Meteorológico Nacional.
Algunas de las localidades que están dentro de la alerta por esta advertencia son General Villegas, Trenque Lauquen, Pellegrini, Guaminí, Daireaux, Tres Lomas y Salliqueló, entre otras.
Alerta por fuertes vientos en 8 provincias: las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
- Miércoles 15 de octubre: cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con una máxima de 27° y una mínima de 19°. Picos de viento de hasta 31 kilómetros por hora.
- Jueves 16 de octubre: desmejora en el cielo, mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con una leve suba en la temperatura con máxima de 28°.
- Viernes 17 de octubre: cierre de la semana con poca presencia del sol, con cielo entre mayormente nublado y nublado. Descenso de la temperatura, con mínima de 17° y máxima de 24°.