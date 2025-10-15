Otra explosión en un colegio de Buenos Aires: al menos tres alumnos heridos por quemaduras

El hecho ocurrió en el Colegio Guadalupe de Palermo, durante una clase de química.

Colegio Guadalupe de Buenos Aires. Foto: Google Maps

A pocos días de conocerse una explosión en una feria de ciencias de Pergamino, Buenos Aires, ocurrió un nuevo estallido en CABA. El incidente tuvo lugar en el Colegio Guadalupe de Palermo y hay al menos tres heridos, uno de ellos con quemaduras en el pecho y la cara.

Las autoridades indicaron que al menos tres alumnos fueron trasladados al Hospital Fernández, producto de las quemaduras. El incidente se produjo durante un experimento en una clase de química.

Colegio Guadalupe de Buenos Aires. Foto: Google Maps

El SAME llegó al lugar minutos después, donde pudo asistir a los heridos por la explosión. El llamado de emergencia a la Policía ocurrió a las 10:23 de este miércoles.

Según se conoció, un grupo de alumnos intentaba recrear una erupción volcánica con alcohol etílico, cuando algo falló y se produjo la fuerte explosión.

“Los nenes tenían la ropa prendida fuego”, expresó una madre en la puerta del colegio. Y agregó en conversación con la prensa: “Los chicos se asustaron mucho”.

Otra explosión en un colegio

La semana pasada, se conoció el caso de una feria de ciencias en Pergamino. Un experimento de ciencias estalló en el Instituto Comercial de Rancagua y le produjo heridas de gravedad a una niña.

Explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Fuente: X

El grupo de alumnos y docentes realizaban un experimento que simulaba ser la erupción de un volcán en la escuela y, aunque todo parecía bajo control, en cuestión de segundos la reacción química se desbordó y el artefacto explotó. La secuencia quedó registrada en un video y se puede ver como el experimento detona y lanza fragmentos hacia el público.

El estruendo fue tan fuerte que desató gritos, corridas y escenas de desesperación.

Varios chicos resultaron heridos, pero la peor parte la sufrió una alumna que se encontraba en primera fila y recibió el impacto del experimento de lleno en el rostro.

Explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Foto: x

Las autoridades de la ciudad informaron queel personal de emergencias atendió a más de 10 heridos en el hospital San Joséy que entre las víctimas había varios adultos, pero que en su mayoría eran niños que participaban de la feria.Los médicos atendieron cortes, quemaduras y contusiones de distinta gravedad.