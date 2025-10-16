Se derrumbó parte del puente peatonal de Gral. Paz y Roca: caos de tránsito en la zona sur de la Ciudad

El hecho produjo distintos problemas para trasladarse por la zona.

El puente que se derrumbó en Gral Paz y Av. Roca. Foto: Google Maps

Un dramático hecho tuvo lugar en el cruce de Gral. Paz y Av. Roca este jueves 16 de octubre. Una parte del puente peatonal se derrumbó, por lo que se produjeron daños y problemas en el tránsito.

El tránsito está cortado desde 27 de febrero, además de que se retiran los vehículos en el lugar en contramano, ante el incidente. La buena noticia es que no hay heridos.

La zona en la que se produjo el derrumbe del puente peatonal. Foto: Google Maps

El derrumbe se produjo a raíz del impacto de un camión, por lo que el puente cedió en una de sus partes. Bomberos de la Ciudad acudieron a la zona para cortar el tránsito en sentido Río de La Plata y seguir de cerca lo ocurrido.

Derrumbe de un puente peatonal en General Paz y Av. Roca. Video: @LucasOcchipinti

El desvío de los autos comenzó en 27 de febrero, aunque no se pudo evitar el caos en el tránsito. Una extensa fila de vehículos se vio atrapada, por lo que esperan detenidos a la espera de que se libere el camino. Otros conductores optaron por salir en contramano, para escapar de la congestión.

Noticia en desarrollo.