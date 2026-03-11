Derrumbe en Parque Patricios. Foto: NA

Vecinos del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, presentaron una denuncia judicial en la que sostienen que la empresa constructora a cargo de la obra podría haber alterado la escena del derrumbe ocurrido días atrás y pidieron que se investigue a los directivos de la compañía.

La presentación fue impulsada por seis nuevos querellantes y está patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, quienes alertaron que el ingreso de maquinaria pesada al predio podría haber modificado pruebas clave para determinar las causas del siniestro.

¿Alteración de elementos claves para la investigación?

Los vecinos denunciaron que cuatro días después del colapso una retroexcavadora ingresó al área afectada sin previo aviso y con presencia de personal jerárquico de COSUD, la empresa a la que el Estado había tercerizado la construcción de las viviendas del programa Procrear.

De acuerdo con el planteo judicial, ese movimiento en la zona del derrumbe podría haber alterado elementos importantes para la investigación, ya que la maquinaria habría removido estructuras y materiales que podrían servir como evidencia para las pericias técnicas.

El episodio ocurrió en el complejo urbanístico Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Mafalda al 900, donde durante la madrugada se desplomó parte de la estructura del estacionamiento subterráneo de uno de los edificios. El desarrollo inmobiliario fue construido en el marco del plan Procrear y comenzó a adjudicar viviendas a sus propietarios en 2021.

El derrumbe obligó a evacuar a cientos de residentes y generó daños en decenas de departamentos del complejo. Ante la emergencia, el Gobierno de la Ciudad informó que las personas que no contaran con un lugar donde pasar la noche tendrían alojamiento garantizado mientras se evaluaba el estado estructural de las torres.

En paralelo, la Justicia autorizó operativos controlados para que propietarios e inquilinos puedan ingresar a retirar pertenencias personales de sus viviendas, bajo supervisión de personal técnico y de seguridad, mientras continúan los trabajos de evaluación en el lugar.

En este contexto, los damnificados comenzaron a apuntar directamente contra la constructora y sus responsables. Sostienen que podrían existir fallas estructurales en la obra y que las maniobras posteriores al derrumbe, como el ingreso de maquinaria pesada al área afectada, podrían haber alterado la escena y dificultado el esclarecimiento de lo ocurrido.